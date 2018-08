Nick De Rijck voert N-VA-lijst aan 21 augustus 2018

N-VA Tremelo-Baal heeft haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Gemeenteraadslid en fractieleider Nick De Rijck trekt de kieslijst waarmee de partij een gooi doet naar een of meerdere zitjes in de beleidsmeerderheid. Octavie Boeckx staat op plaats twee, gevolgd door Werner Van Nuffelen. Nadine Van Den Bergh en Jean Depreter vullen de top vijf aan. Gemeenteraadslid Geert Laporte duwt de 23 namen tellende lijst. "De voorbije zes jaar hebben we als oppositiepartij met constructieve voorstellen en acties gewogen op belangrijke thema's als Verkeersveiligheid, Milieu, Wonen, Dierenwelzijn, De Kalvenne, Sporthal, Financiën en Veiligheid", zegt lijsttrekker De Rijck. "Op 14 oktober hebben de inwoners de mogelijkheid om ons nog meer het verschil te laten maken." (SPK)