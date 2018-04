Nick De Rijck trekt N-VA-lijst 27 april 2018

02u28 1 Tremelo Het bestuur van N-VA Tremelo heeft gemeenteraadslid Nick De Rijck aangeduid als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook bij de vorige stembusgang was De Rijck al lijsttrekker.

"N-VA werd toen de grootste oppositiepartij. Het is nu onze ambitie om de gemeente mee te besturen. Tremelo en Baal kunnen wel wat verandering gebruiken", aldus De Rijck.





'Een veilige thuis in een welvarend Tremelo-Baal' is de slogan waarmee de N-VA in Tremelo naar de kiezer trekt. Bijna gelijktijdig kondigde N-VA-fractieleider Luc Van Eesbeek aan met onmiddellijke ingang ontslag te nemen uit de gemeenteraad én de politiek. De medeoprichter van N-VA Tremelo doet dit onder meer uit onvrede met het binnen de afdeling gevoerde beleid.





"Dat wordt geteisterd door manipulaties, machtsmisbruik en activiteiten die indruisen tegen de gangbare normen en waarden van de partij. Ik kan mij evenmin verzoenen met bepaalde beslissingen van het bestuur die niet in het belang zijn van de bevolking", zo laat hij weten. (SPK)