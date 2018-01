Neos-voordracht 'Hart- en bloedvaten' 23 januari 2018

02u25 0

Neos Tremelo-Baal organiseert op woensdag 24 januari een voordracht met als onderwerp 'Hart- en bloedvaten'. Komen onder meer aan bod: de samenstelling van het bloed, de verschillende bloedgroepen, bloeddruk, cholesterol, cardio casculaire aandoeningen, de werking van een defibrillator,... Er is ook de mogelijkheid om verpleegkundig vormingswerker Roosje Hus vragen te stellen. De voordracht vindt plaats in Café De Flintstones, Schrieksebaan 37 in Tremelo en vangt aan om 14 uur. Einde om 17 uur. Inschrijven aan 12 euro (leden: 10 euro), twee consumpties inbegrepen, via rene.straetmans@outlook.com of 0475/62.38.35. (SPK)