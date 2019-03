Natuurpunt Tremelo organiseert cursus natuurverkenner SVDL

01 maart 2019

19u03 0

Natuurpunt Tremelo organiseert dit voorjaar een cursus natuurverkenner. “Deze lentecursus in de periode maart en april is een interactieve instapcursus voor natuurliefhebbers. Wou je altijd al meer achtergrondkennis hebben over de natuur in het algemeen en de natuur in Tremelo in het bijzonder, dan is dit je uitgelezen kans”, zegt Cathy van de lokale afdeling van Natuurpunt. “In vijf lessen en vijf excursies laten de lesgevers al hun enthousiasme op je los. We dompelen je onder in de wondere wereld van onze wilde dieren en planten en gaan op reis langs de natuurgebieden in eigen streek”, luidt het verder nog. Inschrijven via natuurpunttremelo@gmail.com. De cursus start op 13 maart om 19.30 in het Sven Nys Cycling Center.