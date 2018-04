Natuurpunt heft het glas op de bever 09 april 2018

02u36 0 Tremelo Natuurpunt Tremelo heeft afgelopen weekend het glas geheven op de bever. In het natuurgebied Laekdael werd bovendien een bevertotem ingehuldigd.

Kunstenaar Willy 'Kano' Verschueren vervaardigde het werk. "We zaten rond de tafel nadat enkele beverdammen op De Laak werden vernield. In die periode werd de bever ook door de gemeente als koestersoort erkend. Ik zocht een dikke kastanjeboom uit om het werk uit te vervaardigen. Ik maakte zo realistisch mogelijk een jonge bever van twee à drie jaar, met een lengte van 85 cm. Ik ben er zeer tevreden over", aldus Verschueren





Dag van de Bever

Voorzitster van Natuurpunt Tremelo, Mieke Van Loo, was blij met de inhuldiging. "Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Bever leek het ons niet meer dan terecht om de totem in de habitat van het dier in te huldigen", aldus Van Loo. "We kenden kunstenaar Willy al, voordien maakte hij verschillende andere totems met koestersoorten waaronder de huiszwaluw en de bruine vuurvlinder. Deze werden toen aan basisscholen geplaatst."





De inhuldiging ging gepaard met een begeleid bezoek aan de beverdammen. Gezien het nachtdieren zijn, waren ze nergens te bespeuren.





(SVDL)