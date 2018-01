Nanou De Meyer (11) eerste Tremelose 'Jeugddichter' 24 januari 2018

02u29 0 Tremelo De gemeente Tremelo heeft een nieuw dorpsdichter. Na een 'ambtstermijn' van twee jaar gaf dorpsdichter Greet Van Moer gisteren, bij de start van de 'Week van de Poëzie', de spreekwoordelijke fakkel door. Voor de eerste maal is dat aan een 'Jeugddichter': de elfjarige Nanou De Meyer.

Het meisje uit het zesde leerjaar van VBS Tremelo ging daarbij Sivar Goovaerts en Toon Cornelissen vooraf. "Met mijn gedichtjes wil ik vooral mensen proberen blij te maken", vertelt de nieuwe jonge dorpsdichter. "Vooral als ik me verveel, pak ik wel eens een stukje papier om te schrijven. Mijn winnend gedicht gaat over vriendschap. Ik vind het immers heel leuk om samen met vrienden te zijn. Dat onderwerp was dan ook mijn eerste idee om over te dichten."





Nanou zal de komende twee jaar onder meer voor het gemeentelijk infoblad en ter gelegenheid van bijzondere activiteiten in de gemeente poëzie mogen schrijven én voordragen. "Onderwerpen kunnen het begin van het schooljaar en het aanbreken van de lente zijn, maar ook een gebeuren dat in onze gemeente leeft", weet schepen Van Uffel. "Vanzelfsprekend zal Nanou daarbij altijd een grote dichterlijke en creatieve vrijheid genieten." (SPK)