Naam gezocht voor nieuwe sporthal Stefan Van de Weyer

29 maart 2019

09u37 0 Tremelo Op de Baalsebaan in Baal opent binnenkort de nieuwe polyvalente sportzaal zijn deuren, maar hoe moet deze nieuwe zaal heten? Weet jij een originele naam? Doe dan mee met de prijsvraag die gemeente Tremelo heeft opgesteld!

De nieuwe sportzaal in Baal naast het Sociaal Huis zal ruimte bieden voor tal van activiteiten. In de zaal zal het tevens mogelijk zijn om een mobiele toog te plaatsen zodat deze ruimte polyvalent kan gebruikt worden. Maar de zaal heeft nog geen naam. Weet jij een creatieve of originele naam? Geef dan voor 22 april jouw naam door. Wie weet krijgt de nieuwe zaal jouw gekozen naam, en win jij een uitgebreid diner voor twee in Eetcafé Vélo op de Balenberg.

De wedstrijd loopt vanaf 29 maart tot en met 22 april. De inzendingen moeten ten laatste op 22 april ingediend zijn via het online wedstrijdformulier of via een brief gericht aan Gemeentebestuur Tremelo, Dienst Communicatie, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo. Het online wedstrijdformulier valt te bekijken op www.tremelo.be/eloketdetail/158/wedstrijdformulier-naamgeving-sportzaal-baal