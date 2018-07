Motor en garage gaan in vlammen op 03 juli 2018

03u00 0 Tremelo Een garage in de Pastoor Caytaanstraat is gisteren verwoest geweest door een uitslaande brand. Een motor ging in vlammen op.

De brand ontstond rond iets na 16 uur gistermiddag. Ongeveer 18 minuten later was de brandweer van Aarschot ter plaatse maar die kon niet verhinderen dat de garage volledig uitbrandde. Ze konden wel nog drie andere motors uit de brandende garage redden. Het vuur zorgde voor een enorme rookontwikkeling die tot ver zichtbaar was. "Gelukkig is de slechtste motor in het vuur gebleven", reageert de aangeslagen eigenaar. Wat het vuur veroorzaakte, was gisteren nog niet meteen duidelijk. De motors zouden in een ander compartiment hebben gestaan dan waar de brand ontstond. Door de bluswerken was er een tijdlang geen doorgaand verkeer mogelijk in de Pastoor Caytaanstraat. (SPK/KAR)