Mosseldagen KFC Baal 19 juli 2018

Voetbalclub KFC Baal houdt op 29, 30 en 31 juli - tegelijk met Baal Kermis - haar jaarlijkse Mosseldagen. In de parochiezaal kunnen er die dagen naast mosselen met friet ook vidé en stoofvlees worden gegeten. Voor de kleinsten is er curryworst. Op zondag is het gelegenheidsrestaurant open van 11.30 tot 22 uur. Op maandag en dinsdag is dat van 17 tot 22 uur. (SPK)