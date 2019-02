Mooimakers wint Groene Pluim KAR

18 februari 2019

Met de uitreiking van de Groene Pluim beloont Groen Tremelo-Baal ieder jaar inwoners die de handen uit de mouwen steken die de wereld socialer, duurzamer of groener hebben gemaakt. Mooimakers, een zwerfvuilproject, ging met de meeste stemmen lopen: 61 procent. Bib Tremelo werd tweede en Apotheek Dehing derde. Mooimakers is een initiatief van OVAM, Fost Plus en VVSG. In Tremelo zijn al meer dan 30 vrijwilligers die deel uitmaken van het project tegen zwerfvuil en sluikstorten. Zij zetten zich gratis en belangeloos in om Tremelo proper te houden. Als symbolisch geschenk ontvingen de Mooimakers een Groene Pluim in de vorm van een kunstwerk dat werd gemaakt door Cindy Marynissen.