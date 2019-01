Mooimakers genomineerd voor de Groene Pluim Stefan Van de Weyer

26 januari 2019

20u59 0 Tremelo Tremelo telt 34 erkende Mooimakers, dat zijn vrijwilligers die tijdens het hele jaar op regelmatige basis zwerfvuil ruimen. Voorlopig zijn ze in een kleine negentig straten in het Tremelose actief. Sommigen onder hen hebben een echte passie ontwikkeld en zijn er dagelijks voor in de weer. Bij anderen is dat wekelijks of maandelijks. De Mooimakers werden genomineerd voor de Groene Pluim 2018.

Met deze pluim, in de vorm van een origineel kunstwerk, worden Tremelose doeners die het voorbije jaar hun steentje bijgedroegen om de wereld socialer, duurzamer of groener te maken, bekroond.

“De Mooimakers worden door de gemeente Tremelo logistiek ondersteund. Ze krijgen materiaal in de vorm van handschoenen, een fluo vestje, een grijpstok en witte zwerfvuilzakken. We spreken met elke Mooimaker een vaste locatie af waar zij elk hun zwerfvuilzakken achterlaten. Dit is over het algemeen voor hun eigen woonst. Er is een vaste ophaaldag op woensdag. Als zij één of meerdere zakken klaar hebben staan, verwittigen ze tijdig de milieudienst. Deze zwerfvuilzakken worden niet gewogen, dus we hebben geen statistieken over hoeveel kilogram afval het precies gaat. Ik kan alvast zeggen dat het om een enorm grote hoeveelheid gaat. Ik vraag mij vaak af hoe Tremelo er moest bijliggen, mochten wij deze mensen niet hebben!”, vertelde milieuambtenaar Clara Mertens van de Tremelose Milieudienst.

Wie de nominatie van de Mooimakers voor de Groene Pluim wil verzilverd zien, kan op hen stemmen. Dit kan door ‘Ik stem voor de Mooimakers’ te e-mailen naar groen.tremelobaal@telenet.be. Stemmen kan nog tot en met 31 januari.