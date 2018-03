Misnoegde voorbijganger laat band jeep af 31 maart 2018

Een misnoegde voorbijganger liet in de Veldonkstraat in Tremelo ter hoogte van het zwembad de band van een wagen af, omdat die op een gehandicaptenplaats stond.





Een vrouw parkeerde er zich, maar dat was niet naar de zin van een voorbijganger. Ze had nochtans een gehandicaptenkaart bij zich om dat te staven, maar toch ging de man in discussie. Toen ze even nadien terug bij haar Jeep Compass kwam, was de linkervoorband afgelaten. (SVDL)