Mini Eurostadion-dossier voor Tremelo? VOETWEGEN STAAN GIGANTISCH VERKAVELINGSPROJECT KALVENNE IN DE WEG SVEN PONSAERTS

22 maart 2018

02u28 1 Tremelo De omstreden verkaveling van het groengebied Kalvenne in Tremelo dreigt in het water te vallen. Net als in het beruchte Eurostadion-dossier lijken eeuwenoude voet- en buurtwegen het gigantische verkavelingsproject met minstens 300 woningen en sporthal te zullen dwarsbomen.

Krijgt Tremelo haar eigen mini Eurostadion-dossier? Het ziet er alleszins zéér sterk naar uit. Net als bij het bouwdossier voor een nieuw voetbalstadion aan de Heizel dreigen oude voet- en buurtwegen het 24 ha grote woonuitbreidingsproject Kalvenne aan de rand van het Tremelose dorpscentrum te zullen dwarsbomen. "De wet is duidelijk", stelt Nick De Rijck, fractieleider van Tremeloos oppositiepartij N-VA. "Om een verkavelingsvergunning te kunnen afleven, dienen eerst alle bestaande buurtwegen te worden afgeschaft. En dat is iets wat het Tremelose gemeentebestuur in het dossier van de Kalvenne is 'vergeten': niet een van de zeven voetwegen doorheen het nog ongerepte groengebied werd opgeheven. Gevolg: de lopende verkavelingsaanvraag van een projectontwikkelaar voor de bouw van minstens 300 woningen, maar het zullen er volgens mijn berekeningen eerder een 380-tal worden, kan naar de prullenmand."





Lange procedure

Onder meer N-VA-bestuurslid en natuurliefhebber Werner Van Nuffelen diende tijdens het openbaar onderzoek een bezwaarschrift in die zin in. "Er rest de initiatiefnemers nu niets anders dan de voetwegnummers 3, 26, 37, 38, 66, 67 en 68 doorheen het waardevol rust- en wandelgebied eerst af te schaffen - een procedure met bijhorend openbaar onderzoek waarvoor nog een hele weg te gaan is. Ik kan me voorstellen dat er Tremelonaars zijn die hiertegen maar wat graag bezwaar zullen indienen... Na de gemeenteraad dient ook de provincie zich nog over de afschaffing te buigen. Reken dus gerust een procedure van minstens een half jaar tot een jaar. Vermoedelijk wilden gemeentebestuur en projectontwikkelaar door de verkavelingsaanvraag alsnog te behandelen de 'vlucht vooruit' nemen, en het project er nog deze legislatuur doorkrijgen. Want wat na de verkiezingen? Een eventuele andere meerderheid zou dit project zonder toegevoegde waarde voor de Tremelonaar wel eens helemaal in vraag kunnen stellen..."





Tremeloos schepen van Ruimtelijke Ordening Bertrand Eraly (CD&V) ziet nog niet meteen een probleem. "De buurtwegen zullen nog in een apart dossier worden behandeld. Maar in de praktijk blijven ze gewoon behouden. Eén voetweg wordt wel verbreed, een andere verplaatst. Maar niet één ervan zal verdwijnen. De voetweg die de Astridstraat met de Kalvennestraat verbindt zal zelfs een opwaardering krijgen, om bijvoorbeeld kinderen veilig van en naar school te laten fietsen", aldus nog bevoegd schepen Eraly.