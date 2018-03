Marcel en Viviane zijn gouden koppel 27 maart 2018

02u59 0

Marcel Van Vlasselaer en Viviane Crabbé uit de Feyaertsstraat in Tremelo waren op 9 januari precies 50 jaar getrouwd.





Marcel (68) is net als zijn echtgenote Viviane (68) afkomstig uit Tremelo. Hij werkte 37 jaar als arbeider bij Air Liquide in Machelen.





Viviane stond een 20-tal jaar in de productie van Conservenfabriek Marie Thumas, het latere Bonduelle, in Mechelen. Het koppel kreeg een zoon, en er kwamen ook twee kleinkinderen. Marcel had lange tijd heel wat hobby's, maar zijn voornaamste was een sportieve: Marcel was immers lange tijd actief in het Tremelose voetbal.





(SPK)