Marc Dex bezorgt bewoners WZC Damiaan leuke namiddag 15 maart 2018

Het was groot feest onlangs, in Woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo. Het ergo- en animatieteam nodigde immers zanger Marc Dex (75) uit voor een optreden in de seniorenvoorziening - een initiatief waarnaar heel wat bewoners al een hele tijd hadden uitgekeken. Een 150-tal residenten en sympathisanten genoot van het door Dex gebrachte repertoire van eigen nummers en klassiekers. Liedjes als 'Daar bij die molen', 'Twee ogen zo blauw' en natuurlijks Dex' eigen hits als 'Maar in Amerika', 'Oh, clown' en 'Niet huilen mama' deden hen even opnieuw aan vervlogen tijden denken. WZC Damiaan plant in de toekomst nog geregeld soortgelijke optredens en toffe animatie-activiteiten voor haar bewoners.











(SPK)