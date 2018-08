Man mept dronken vriendin badkuip in 10 augustus 2018

Een 69-jarige man uit Heist-op-den-Berg moest voor de Leuvense strafrechter verschijnen omdat hij op 28 januari 2017 in Tremelo zijn vriendin flink wat klappen verkocht. Na het pak slaag kwam de dronken vrouw in de badkuip terecht, het koppel had al even problemen.





"Er was stress in onze relatie. Ik wou het beste voor mijn vriendin en voor mijn familie, nu sta ik hier terecht. Ik was toen depressief", verklaarde de man die al voor dezelfde feiten in 2014 een opschorting kreeg en sindsdien psychiatrische begeleiding volgt.





"De vrouw was hierdoor een week tijdelijk arbeidsongeschikt. De vele verwondingen door zijn klappen liegen er niet om. Er werden ook eerdere verwondingen op haar aangetroffen. Positief is wel dat hij begeleiding vond. Gezien de voorgaanden en de letsels vorder ik tien maanden cel, deels met probatievoorwaarden. Geweld kan geen optie zijn, in welke omstandigheden ook", aldus de procureur des konings.





"De vrouw had een alcoholprobleem en vond het nuttigen van een Duvelglas rode wijn normaal. Ze kwam in de badkuip terecht door haar dronkenschap. Hij neemt nu zijn verantwoordelijkheid op, zij moet dat nu ook doen. Sinds een anderhalf jaar zijn er geen incidenten meer, ik vraag een straf met uitstel onder voorwaarden of een werkstraf", pleitte de advocate van de zestiger. Vonnis op 5 september. (SVDL)