Man (45) valt stiefmoeder aan 02 augustus 2018

Een 45-jarige man uit Baal bij Tremelo is gisternamiddag gearresteerd nadat hij de vriendin van zijn vader heeft aangevallen.





De feiten speelden zich af in de flat van de vader, op de hoek van de Monnikstraat en de wijk Rozendal in Baal. Wat er precies gebeurde, is op dit ogenblik nog niet duidelijk. Maar de vrouw werd gewond en in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. De verdachte werd ondervraagd. De federale politie, het Leuvense parket, het gerechtelijk labo en de wetsgeneesheer gingen ter plaatse om onderzoek uit te voeren. "Ik kan bevestigen dat er een intrafamiliaal dispuut is geweest, waarbij een vrouw verwondingen opliep door handelingen van de 45-jarige stiefzoon", bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. "Op dit ogenblik wacht ik nog op de verhoren en op het verslag van de wetsdokter om te bepalen wat er juist gebeurd is. Volgens de info die aan mij verstrekt is, is de vrouw niet in levensgevaar geweest. De verdachte is gearresteerd en het onderzoek loopt verder", geeft Callewaert nog mee. (SPK/ADPW)