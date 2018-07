Lezing 'Theo Toert' 26 juli 2018

N-VA Tremelo organiseert samen met de afdeling uit Begijnendijk-Betekom een lezing met als spreker Theo Francken. De NV-A-staatssecretaris voor Asiel en Migratie zal er zijn beleid toelichten, en het verschil met dat van zijn voorgangers verduidelijken. De avond 'Theo Toert' vindt plaats op dinsdagavond 4 september in de Damiaanzaal langs de Baalsebaan in Tremelo. De lezing vangt aan om 20 uur. De toegang is vrij. Inschrijven is wel noodzakelijk, en kan via www.n-va.be/tremelo en tremelo@n-va.be. (SPK)