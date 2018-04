Lezing 'De meifeesten symbolisch ontrafeld' 13 april 2018

De vzw Vlaamse Actieve Senioren (Vl@s), afdeling Tremelo - Baal, houdt op donderdag 19 april een lezing met als titel 'De meifeesten symbolisch ontrafeld'. De uiteenzetting door erfgoedspecialist Stef Van Den Eynde over de betekenis en symboliek achter de viering van de meimaand vindt plaats in Zaal Parkheide, Veldonkstraat 261 in Tremelo en begint om 14 uur.





De toegang bedraagt 10 euro (twee consumpties inbegrepen). Inschrijven kan via Luc.vaneesbeek@telenet.be en 0475/65.24.16. (SPK)