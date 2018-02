Lessenreeks Kleuterzwemmen 01 februari 2018

Tremelo De Vrijetijdsdienst van de gemeente Tremelo organiseert tijdens de krokusvakantie in februari een lessenreeks 'Kleuterzwemmen'.

Tijdens de reeks van vijf ochtendlijke sessies van telkens een half uur is het de betrachting om de kleuters van 2 tot 5 jaar in groep watergewenning bij te brengen. Bedoeling is dat eventuele watervrees afneemt en de kleuters zelfstandig in ondiep water leren bewegen. Omdat het groepsgevoel daarbij heel belangrijk is, gaan de ouders niet mee het water in. De lessen vinden van maandag 12 tot en met vrijdag 16 februari dagelijks plaats in het gemeentelijk zwembad van Tremelo, Veldonkstraat 3. De deelnameprijs bedraagt 15 euro. Inschrijven voor de reeks van 9 uur, 9.30 uur, 10 uur of 10.30 uur kan via www.tremelo.be/vrijetijdsloket. Meer info: vrijetijd@tremelo.be en 016/52.54.40. (SPK)