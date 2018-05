Lentemarkt 01 juni 2018

In het centrum van Tremelo vindt op zondag 3 juni van 10 tot 17 uur in het kader van 'Tremelo Bruist' de jaarlijkse Lentemarkt plaats. De formule staat al enkele jaren voor een dag gezellig shoppen bij de handelaars die hun deuren wagenwijd open zetten. Op het Damiaanplein is er die dag naast de 'Lentemarkt' ook voor iedereen een een gratis ijsje, popcorn of suikerspin en heel wat randanimatie. Voor de kinderen zijn er springkastelen, grime en een ballonnenclown. (SPK)