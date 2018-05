Leerlingen vormen 1,2 kilometer lange 'Vriendschapsketting' 30 mei 2018

Meer dan duizend Tremelose schoolkinderen hebben gisteren op de Damiaansite samen een 1,2 kilometer lange 'vriendschapsketting' gevormd. Het gebeuren was het hoogtepunt van de Scholensponsordag, waarvoor de leerlingen van de vier Tremelose scholen te voet naar het Damiaangehucht Ninde stapten. Het was al voor de tiende maal dat de Damiaanactiegroep Ninde-Baal-Tremelo samen met de Tremelose scholen een tweejaarlijkse Damiaansponsordag hield. "Deze tiende moest een speciale editie worden", zegt Sonia Crabbé van de Damiaanactiegroep.





Vriendschapsbandjes

"Elke klas van zowel de VBS Tremelo, VBS Baal, de Cocon als de Damiaanschool maakten een eigen 'vriendschapsbandje'. Eens allemaal te voet in Ninde toegekomen, vormden ze samen ook één lange vriendschapsketting van maar liefst 1,2 kilometer - dwars doorheen het Damiaanmuseum en rondom het WZC Damiaan de residentie van Huize De Veuster. Ook die bewoners, en enkelen van het WZC deden mee. Op die manier werden jong en oud letterlijk verbonden." De mensenketting eindigde symbolisch aan de grote, gouden handen van het standbeeld 'De Zelfgave'. De inzet van de kinderen levert ook een flink bedrag op dat vele leeftijdsgenootjes in het zuiden een nieuwe start geeft. "Met het sponsorgeld bestrijdt Damiaanactie ziektes als lepra en tbc, kunnen kinderen weer naar school en wordt er gewerkt aan de re-integratie in hun lokale gemeenschappen", aldus nog Crabbé. Ook minister Koen Geens tekende present. (SPK)