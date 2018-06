Leerlingen VBS Tremelo blikken zomerse single in 14 juni 2018

02u28 0

Vrije Basisschool Tremelo heeft opnieuw een eigen single opgenomen. Na de kerstsingle 'Ik wens jou...' weerklinkt nu het zomerse lied 'Een zee van tijd' op de speelplaats. "Bedoeling was iedereen met een opgewekt, zomers deuntje de grote vakantie te laten ingaan", zegt meester Joris Brouwers, tekstschrijver, componist en muzikant van het nummer. "Dezelfde negen leerlingen uit het vierde en zesde leerjaar die ook de kerstsingle al inzongen, blikten het lied onlangs in. In een professionele opnamestudio werd de laatste hand aan de single gelegd." Bij het nummer hoort ook een zomerse videoclip. "Alle kinderen van de beide schoolvestigingen figureren erin. Volgend schooljaar kiezen we twee andere onderwerpen: nog thema's genoeg." 'Een zee van tijd' is te vinden op de website en Facebookpagina van VBS Tremelo, en op YouTube. (SPK)