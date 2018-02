Leer werken met tablet 07 februari 2018

De gemeente Tremelo organiseert een lessenreeks 'Werken met de tablet'. Die lessen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, Veldonkstraat 1, en dat op 20 en 27 maart, en 17 april. Afspraak van 13.30 uur tot 16.30 uur. Deelnemen is gratis, maar je moet wel zelf een tablet meebrengen. Inschrijven kan tot en met 28 februari via senioren@tremelo.be, 016/52.54.17, of aan het loket van de dienst Bevolking. (SPK)