Leentje Jorissen is 'Bobo Gezicht 2018' 01 maart 2018

02u28 0

Bobo uit Tremelo heeft onlangs het 'Bobo Gezicht 2018' gekozen. Leentje Jorissen uit Sint-Truiden zal een jaar lang het gezicht van de bekende kledingspeciaalzaak Bobo. De 19-jarige Limburgse werd na een intensieve selectieprocedure uit maar liefst 424 kandidates uit heel Vlaanderen gekozen. Juryleden model Kim Engelbosch, mediafiguur en model Ellen Petri, BV-fotograaf Daniel Dedave en de twee eerste Bobo-gezichtjes Céline van Ouytsel en Loore van Opstal hadden een hele kluif om na drie selectierondes uit de uiteindelijk drie overblijvende finalisten een winnaar te kiezen. Het 'Bobo'ke 2018' zal als ambassadrice te zien zijn in de Bobo-campagneprints en televisiespots. De studente Marketing aan de PXL Hogeschool krijgt ook een jaar lang een Bobo-car Fiat 500 cabrio ter beschikking, gratis kleding ter waarde van 2.500 euro en VIP-toegang tot Versuz Hasselt. Eerste eredame werd Julie Messiaen (23) uit Torhout. Maureen Wambui (24) uit Kessel, bij Lier werd tweede eredame. Aanstaande zaterdag defileert het nieuwe Bobo-gezicht samen met 25 BV's op Bobo's Lente- en Zomermodeshow in Tremelo. Leentje Jorissen werd eerder al bekroond tot Miss Limburg 2017, en was ook finaliste Miss België 2017.





(SPK)