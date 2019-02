Laatste bloemenzaak sluit na 27 jaar de deuren Stefan Van de Weyer

02 februari 2019

11u32 0 Tremelo De uitbaters van tuincentrum Kempenaers-Evers op de Kruisstraat in Tremelo gaan in maart met pensioen. Ze baatten meer dan 27 jaar hun winkel met plezier uit en zagen de oppervlakte daarvan op die enkele decennia van honderd naar ruim zeshonderd vierkante meter gaan en kregen door de loop van de jaren ook uitéénlopende opdrachten. Zo moesten ze ongeveer tien jaar geleden bij de Heiligverklaring van Pater Damiaan instaan voor alle decoratie. Ze waren de laatste bloemenwinkel van vijf in Tremelo.

Diane Evers (61) en haar man Marc Kempenaers (61) begonnen met hun zaak in oktober 1991.

“In de eerste jaren verkochten we enkel bloemen en planten en een beetje van alles wat zoals decoratie en kransen. Dat aanbod begon gaandeweg uit te breiden. We begonnen qua gebouwen met een bloemen- en plantenwinkel van een kleine honderd vierkante meter, nu zitten we met de serre meegerekend aan om en bij de zeshonderd vierkante meter winkelruimte”, klonk het fier bij Evers, die uit Mortsel afkomstig is. “Onze sterkte door de jaren heen is onze grote keuze geworden, we hebben op verschillende paarden gewed en dat loonde. Ook onze goede ligging op een drukke baan tussen Tremelo en Keerbergen legde ons geen windeieren. Eén van onze grootste projecten was de hele decoratie voor de Heiligverklaring van Pater Damiaan, we verzorgden alle versiering in de kerk voor op en rond het altaar en ook alle bloemstukken voor tientallen tenten. Daar waren we even zoet mee”, herinnerde Kempenaers, op zijn beurt uit Schriek afkomstig, zich nog levendig. “Het gebeurde zelf enkele keren dat ze de bruidsboeketten fris op het huwelijk wilden krijgen, die werden dan in een frigobox gestoken. We hebben nog geweten dat die bedoeld waren voor een huwelijk in Spanje en er ging er ook ééntje richting Japan. Ze zagen er bij aankomst nog steeds prima uit”.

In Tremelo waren tot enkele jaren geleden wel vijf bloemenwinkels. Dat waren Juste une Fleur in de Grote Bollostraat, bloemen en deco Van Leemputten en de Verano op de Schrieksebaan en La Vie en Rose in de Astridstraat. Deze zaken sloten ondertussen. Bij Kempenaers-Evers doen ze dus het licht uit voor de bloemen- en plantenbranche in Tremelo. Ze blijven nog tot in maart open.

“We hebben nog geen datum waarop we sluiten, dat bekijken we nog. Onze zaak overlaten was niet mogelijk, zeker voor een tuincentrum is het in onze sector tegenwoordig niet makkelijk. Ik denk dat het over enkele jaren rooskleuriger zal zijn om je in onze branche te smijten. Wat we wel weten is dat dit pand zal verkocht worden, wat hier in de toekomst onderdak zal vinden weten we nog niet”, wist Evers. “Na onze pensionering gaan we meer van het leven genieten en waarom niet eens in de tuin zitten? We moesten het altijd voor anderen doen, nu kunnen we er zelf van genieten”, besluiten de uitbaters.

Naar aanleiding van hun laatste maanden bieden ze ook verschillende producten aan fikse kortingen aan.