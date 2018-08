Laakbrug aan Dijlepad wordt vernieuwd 14 augustus 2018

02u23 0

De Vlaamse Waterweg start maandag 20 augustus met de vernieuwing van het brugje over de monding van de Laak in de Dijle. De huidige brug is in een slechte staat en onveilig. Gebruikers van het jaagpad kunnen ter hoogte van het gehucht Ninde via de Damiaanbrug een omleiding volgen langs de andere oever of via de Pater Damiaanstraat en Beverlaak . De werken zullen tot eind oktober duren.