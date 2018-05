Kunstroute Gesigneerd 2018 12 mei 2018

Kunstkring Gesigneerd uit Tremelo houdt tijdens de weekeindes van 19 en 20, en 26 en 27 mei haar tweejaarlijkse 'Kunstroute'.





40 kunstenaars zetten op 14 locaties in Tremelo hun huis en/of atelier open om er hun eigen werken en dat van collega's te presenteren. Zowat alle kunstvormen komen daarbij aan bod. Het atelier 'Den Hobbit' van Chris Perdieus langs de Kruisstraat 76 is het startpunt van de route.





Chris, haar dochter Sien, woordkunstenaar Frie Flammend en conceptueel kunstenaar Jan Boeckx verwelkomen er alle geïnteresseerden van 13 tot 19 uur. Van daar kunnen de 13 andere locaties worden bezocht. De toegang is overal gratis.





Voor het routeplan en bijkomende info: www.kunstkringgesigneerd.be. (SPK)