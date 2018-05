Kruishappening 24 mei 2018

02u31 0

De handelaars van het gehucht 'Kruis', gelegen langs de baan van Tremelo naar Keerbergen, zetten tijdens het weekeinde van 26 en 27 mei hun deuren open. Tijdens de 'Kruishappening' zijn er zowel op zaterdag als zondag van 10 tot 18 uur doorlopend acties en heel wat animatie met een authentieke kermis. Er zijn springkasten, een autoshow, racesimulatoren, hapjes en drankjes en optredens van de fanfare. Met het initiatief blazen de 12 deelemende handelaars langs de Kruisstraat in Tremelo en de Tremelobaan in Keerbergen opnieuw leven in een oude traditie, en beweegt er ook opnieuw wat langs de verbindingsweg tussen Tremelo en Keerbergen. (SPK)