Koppel veroordeeld voor kluisroof 28 juni 2018

Een 44-jarige man uit Steenokkerzeel en een 52-jarige vrouw uit Tremelo zijn veroordeeld tot celstraffen voor hun betrokkenheid bij een kluisroof bij een bejaard echtpaar uit Bonheiden.





De juweliers op rust ontdekten op 11 mei vorig jaar dat hun kluis was leeggeroofd. Twee dagen ervoor werd Robin C. betrapt met de inhoud van diezelfde brandkast aan boord van zijn auto. Het ging om 300.000 euro cash, anderhalve kilo goud, sieraden en een wapen. De link werd snel gelegd maar in het huis van de slachtoffers werden geen braaksporen aangetroffen. De sleutel van de kluis hing zelfs netjes terug op zijn plaats. Daarom kwam Patricia S. (52) al snel als verdachte in beeld. Zij was de toenmalige partner van C. en kluste bij het bejaard echtpaar bij als gezelschapsdame en huishoudhulp maar zij ontkende. C. verklaarde daarentegen dat hij alleen het transport moest verzorgen in ruil voor 5.000 euro.





De rechter achtte de feiten bewezen en veroordeelde hem tot 15 maanden cel als mededader. De vrouw werd aanzien als medeplichtige en kreeg zes maanden cel.





"Het staat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast dat zij noodzakelijke informatie moet hebben gegeven over de kluis en de inhoud ervan", oordeelde de rechter. (KAR)