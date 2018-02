Knelpunten-wandelingen 23 februari 2018

02u31 0

De Tremelose Adviesraad voor Personen met een Beperking houdt op zaterdag 24 februari een 'Knelpuntenwandeling' in Tremelo. Een dag later, op zondag, herhaalt ze het initiatief voor deelgemeente Baal. De adviesraad wil met de wandelingen, een van de vereisten voor het behalen van het label 'Toegankelijke Gemeente', samen met de inwoners de hindernissen voor minder mobiele personen in de gemeente in kaart brengen. Tijdens de tocht in groep kunnen deelnemers zelf mogelijke fysieke knelpunten en barrières in hun omgeving identificeren: losse tegels, gladde hellingen, te hoge opstapjes, moeilijke of gevaarlijke oversteekplaatsen, ... De Knelpuntenwandeling staat open voor iedereen en vertrekt telkens om 10.30 uur. Voor Tremelo is dat aan Parking Vinneweg. De Baalse wandeling vertrekt aan de begraafplaats langs de Pastoriestraat. (SPK)