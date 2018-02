Kinderplaneet heeft grootse plannen BEKENDE SPECIAALZAAK BREIDT UIT MET HORECAZAAK, FEESTZALEN EN SPEELTUINEN SVEN PONSAERTS

17 februari 2018

02u40 0 Tremelo Tegenover de bekende baby- en kinderspeciaalzaak De Kinderplaneet komt er een groot nieuw complex met winkelruimte, een grote horecazaak, feestzalen en een binnen- en buitenspeeltuin. "Ook in deze tijden van onlineverkoop willen wij volop in een toffe winkelbeleving blijven investeren", klinkt het.

"Ja, ook in deze tijd van een boomende internetverkoop menen wij dat het zinvol is zwaar in een toffe, nieuwe winkelbeleving te investeren", verzekeren Nico Scheers en schoonbroer Rob Thora, medezaakvoerders van de tot ver buiten de regio bekende familiale zaak in speelgoed, baby-, kinder- en schoolgerief uit Baal. "De precieze invulling staat nog niet helemaal op punt, maar het zal de moeite worden", verzekeren de heren, terwijl ze de plannen voor hun nieuwe complex - een combinatie van winkel, horeca, feestzalen én kinderspeeltuin - ontvouwen. Dat moet binnenkort al tegenover de 5.800 m2 grote bestaande winkel langs de Baalsebaan verschijnen.





Het Kadoke

"Achter een mooie, 60 meter brede glazen voorgevel zal op een duurzame ruimte van zo'n 3.000 m2 een voor Baal totaal nieuw soort van winkelbeleving ontstaan.





De benedenverdieping wordt onder meer de nieuwe toekomstige locatie van Het Kadoke. De bestaande winkel gespecialiseerd in huwelijks- en geschenkenlijsten waarmee het bijna 75 jaar geleden voor mijn grootouders allemaal begonnen is, zal dan ook uit het centrum van Baal verdwijnen", licht Scheers toe. "Nog beneden komen er een eetgelegenheid voor zo'n 165 personen, én een ruime in- en outdoorspeeltuin. We willen geen restaurant zijn met speelgelegenheid, maar ook geen traditionele binnenspeeltuin met eetgelegenheid. Het zal veeleer een evenwichtige, kindgerichte combinatie van beide worden. Bedoeling is dat men hier rustig iets kan komen eten, met zicht op de spelende kinderen. We trekken daarbij volop de kaart van de trendy, maar toegankelijke en gezonde keuken, met voor de kleinste een leuk gebracht slaatje, of een croque in de vorm van Mickey Mouse."





Zoals het De Kinderplaneet betaamt, blijft een hoek van het immense gebouw dus exclusief voorbehouden voor kinderen. "Een precieze invulling is er ook hier nog niet, maar te midden van de duurzame speeltoestellen komt er centraal - van de nok tot in de kelder - sowieso een lange, kronkelende glijbaan", vertelt Thora.





Groot houten kasteel

"Een geluidswerende glazen wand scheidt het speel- van het eetgedeelte. Ook buiten komt er, naast een ruim overdekt buitenterras, een ruime speeltuin, wellicht opgebouwd rond een groot, houten kasteel." Maar ook voor babyborrels, verjaardags- en communiefeestjes allerhande zal men in het nieuwe complex terechtkunnen. "Op de eerste verdieping worden immers twee grote feestzalen voorzien, die tot vier kleinere opsplitsbaar zullen zijn. We mikken daarmee ook op bedrijven, en wie weet zelfs koffietafels."





Rendabele kruisbestuiving

"We willen het voor het hele gezin opnieuw echt plezant maken om te gaan shoppen, eens weg van het online winkelen. Betrachting is dat de klanten er hier tijdens een familie-uitstap een leuke dag van kunnen maken", legt Scheers uit. "Velen verklaren ons in deze commercieel moeilijke tijden wellicht gek, maar wij menen dat de klant een dergelijk concept wel waardeert, en een rendabele kruisbestuiving tussen de verschillende zaken mogelijk is."





De Kinderplaneet hoopt de grootse bouwwerken al binnen een tweetal maanden te kunnen aanvatten, om het nieuwe complex dan tegen de zomer van volgend jaar te openen. Wat er dan met het ongeveer 1.400m2 grote huidige winkelpand van Het Kadoke in het centrum van Baal zal gebeuren, is momenteel nog niet bekend.