Kinderen zoeken paaseitjes in wandelbos Parkheide 05 april 2018

De gemeente Tremelo hield op paaszondag naar jaarlijkse gewoonte een grote paaseierenzoektocht. Een 35-tal kleuters en schoolkinderen ging die ochtend in het gemeentelijk wandelbos Parkheide op zoek naar door de paashaas uitgestrooide eitjes. Eens alle nepeitjes gevonden, kregen ze van de paashaas een zak echte chocoladen eieren in ruil.





De opbrengst van het initiatief gaat naar een liefdadigheidsproject in de gemeente. Dit jaar is dat de vzw Roemeniëcomité, dat ook voor de eitjes zorgde.





(SPK)