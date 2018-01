Kerstboomverbranding ook op nieuwe locatie succes 02u43 0 Foto KAR Driehonderd bomen, dat brandt lekker. Tremelo De Kerstboomverbranding van JH Den Borduur uit Baal heeft ook op de nieuwe locatie aan de Vinneweg in Tremelo de verwachtingen ingelost.

De jaarlijkse Kerstboomverbranding moest na meer dan 25 jaar noodgedwongen verhuizen. Dit na protest van omwonenden en een negatief advies van de brandweer om veiligheidsredenen. Daarom was er geen vergunning meer voor de verbranding op de vaste stek langs de Baalsebaan. "Maar ik denk niet dat de verhuis een negatief effect heeft gehad", zegt Wout Mattheus van JH Den Borduur. "We hebben zelfs een nieuw publiek aangesproken."





Het waren vooral gezinnen met kinderen die zich afgelopen zaterdag kwamen verwarmen aan de driehonderd bomen tellende brandstapel. Of de Kerstboomverbranding volgend jaar opnieuw op het terrein aan de Vinneweg georganiseerd zal worden, is nog niet duidelijk. (KAR)