Kermisloop 'Memorial Wiske Maes' 14 juli 2018

02u31 0

In Baal (Tremelo) vindt op vrijdag 27 juli de jaarlijkse Baalse Kermisloop plaats. Het wordt meteen de tweede editie van de 'Memorial Wiske Maes'. De betreurde schepen, die op 26 juli 2016 op 60-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding, was de grote bezielster achter de Baalse loop van de dienst Vrije Tijd. De jeugdwedstrijden van de loop die voortaan haar naam draagt, starten om 18 uur. De jogging van de 5 km vertrekt om 19 uur, en de stratenloop van 10 km vangt aan om 19.45 uur. Deelname kost 5 euro. Voor de jeugdwedstrijden is dat 3 euro. Elke deelnemer ontvangt een aandenken en er zijn mooie (geld)prijzen te winnen. Voor en na de wedstrijden kunnen sporters en supporters genieten van muziek en een terras. De start en aankomst van de 'Memorial Wiske Maes' vindt plaats aan de Baalsebaan 287, naast het Sociaal Huis. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 16 uur. (SPK)