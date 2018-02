Katrien van Gilse wordt lijsttrekker sp.a 20 februari 2018

Sp.a Tremelo-Baal trekt met Katrien van Gilse als lijsttrekker naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.





De huidige oppositiepartij duidde van Gilse, moeder van twee, met unanimiteit als lijsttrekker aan. Van Gilse is al zes jaar actief bij sp.a Tremelo-Baal, waarvan ze ook secretaris is, maar ze bekleedde nog geen politiek mandaat in het Tremelose gemeentebestuur.





De 36-jarige lerares niet-confessionele zedenleer aan het Technisch Atheneum Keerbergen is medeoprichter van de Socialistische Vrouwenvereniging VIVA-SVV Tremelo-Baal en bestuurder van de Socialistische Mutualiteiten afdeling Tremelo. Gemeenteraadslid Paul Vermeylen zal plaats twee op de lijst bekleden, OCMW-raadslid Wim Vandijck plaats drie. Gemeenteraadslid en partijvoorzitter Pol Vandijck zal de sp.a-lijst duwen. (SPK)