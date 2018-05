Joe-luisteraar klopt Sven Nys in het water 17 mei 2018

Al sportend Sven Nys op eigen bodem kloppen, het is er niet veel gegeven. Joe-luisteraar Koen Van Riet dook voor 'De Grote Prijs Sven Nys' van de radiozender gisteren samen met de crosskampioen het zwembad van Tremelo in. Na 100 meter vrije slag tikte de amateur-triatleet uit Sint-Niklaas als eerste aan. Nys strandde op vier seconden. "Geef mij maar de fiets... Mijn armen, helemaal verstijfd. Ik ben kapot... Koen is de terechte winnaar." Eerder verloor de 'Kannibaal van Baal' tegen andere luisteraars ook al een strafschoppenreeks en een wedstrijd kogelstoten. Nys kan nog revanche nemen in de 400 meter lopen, 100 meter rolstoelrijden en een wedstrijd eendjesvissen. (SPK)