Jeugdhuis Den Borduur haalt kerstbomen op in Tremelo en Baal Stefan Van de Weyer

02 januari 2019

10u17 0 Tremelo Voor de organisatie van de kerstboomverbranding aan de Vinneweg in Tremelo op 12 januari, heeft het jeugdhuis van Baal vele kerstbomen nodig. Dit zodat ze een gezellig vuur kunnen maken voor de bezoekers. Heb je nog een kerstboom staan en wil je hiervan af? Dan volstaat het om een mailtje te sturen naar kerstboomverbrandingbaal@gmail.com

Je kan hen ook bereiken per sms op 0479 47 68 79. De overbodige kerstboom, enkel in Baal of Tremelo af te halen,in kwestie zal op zaterdag 5 januari afgehaald worden. Dit zonder dat je er zelf nog mee moet sleuren. Uiteraard is ook iedereen welkom op de kerstboomverbranding op 12 januari aan de Vinneweg achter het voetbalveld in Tremelo. Dit evenement begint vanaf 18.30 uur, ter plaatse kunnen jenevers, bier, gluhwein, chocomelk, verschillende frisdranken en snacks genuttigd worden. De kerstboomverbranding wordt mede mogelijk gemaakt met de steun en het materiaal van Verko boom- en hoogtewerken. Buiten Jeugdhuis Den Borduur staat de gemeente Tremelo ook in voor de organisatie van deze jaarlijkse verbranding.