Jeneverwandeling met Pasar KAR

21 januari 2019

18u07 0

Pasar Tremelo organiseert op zondag 3 februari een jeneverwandeling. “Een klassieker op onze kalender”, zegt Ludo Vos. “Ook dit jaar wandel je op eigen tempo langs een bewegwijzerd parcours over mooie en rustige wegen. Je proeft vijf jenevers: eentje bij het vertrek, drie onderweg en een afsluitende jenever bij de terugkeer. Er wordt ook koffie en fruitsap voorzien.” Kinderen onder 12 jaar nemen gratis deel. Leden betalen 6 euro daar waar niet-leden 7 euro betalen. Voor die prijs ben je ook verzekerd en krijg je vijf consumpties. Er is een vrij vertrek tussen 13.30 en 15 uur aan de kantine van Sparta Tremelo langs de Werchtersebaan 35. De wandeling is ongeveer 7 kilometer lang.