Inzamelactie levert 929 jeugdboeken op voor kansarme gezinnen KAR

30 november 2018

De Tremelose bib deed enkele weken geleden een oproep om (voor)leesboeken te doneren aan kansarme gezinnen. De bibmedewerkers konden 929 boeken overhandigen aan Dieter Coppens, ambassadeur van het project. “Geen afgedankte boekjes, maar wel prachtige reeksen, boeken die er als nieuw uitzagen, luisterboeken et cetera”, klinkt het. In totaal werden er bijna 25.000 boeken ingezameld. Het was het tweede jaar op rij dat Libelle de inzamelactie organiseerde met Kind&Gezin.