Inwoners rusthuis Damiaan getrakteerd op smoutebollen 01 juni 2018

De bewoners van Woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo werden onlangs getrakteerd op smoutebollen. Omdat bij velen nog wel de nostalgie van de kermis leeft, maar een verplaatsing voor de meeste bewoners te moeilijk is, liet het woonzorgcentrum op vraag van menig bewoner een smoutebollenkraam aanrukken. Iedereen mocht aanschuiven voor de kermislekkernij. Het initiatief viel duidelijk in de smaak.





(SPK)