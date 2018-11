Inwoners moeten het mee twee brievenbussen minder doen KAR

19 november 2018

In de gemeente Tremelo verdwijnen twee brievenbussen van Bpost. Het gaat om de postbus in de Baalsebaan, ter hoogte van nummer 18, en in de Moorsemsestraat, ter hoogte van nummer 107. “Bpost deelt mee dat over de laatste 5 jaren het volume brieven met 20 procent gedaald is, een daling die zij ook voelen in het netwerk van de 13.000 rode brievenbussen. Dit netwerk werd voor de laatste keer aangepast in 2004. Daarom gaat Bpost de komende maanden het netwerk van rode brievenbussen aanpassen”, klinkt het bij de gemeente.