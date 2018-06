Inschrijvingen Beachvolley Deluxe 22 juni 2018

De inschrijvingen voor het bekende beachvolleytornooi Beachvolley Deluxe van Jeugdhuis Den Borduur uit Baal (Tremelo) op 3, 4 en 5 augustus gaan nu zaterdagavond om 20 uur stipt van start. Fun-teams kunnen aan 60 euro per ploeg uitsluitend ter plaatse tijdens de 'Kick-Off' aan JH Den Borduur langs de Baalsebaan worden ingeschreven. Vol is vol. Voor de Kids- en de Pro-Cup kan online worden ingeschreven. Wie er op zaterdag 4 augustus bij wil zijn op het inmiddels eveneens traditionele 'Strandfeestje Deluxe' koopt zijn toegangsticket aan 15 euro online via www.beachvolleydeluxe.be. Voor het beruchte strandfeestje op zaterdagavond komen deze zomer trouwens niemand minder dan Sem Thomasson, Dimaro, Thierry Von Der Warth, Peter Luts, Dave Lambert, MR Grammy, Shurakano (MC) en Sakso naar de Beach arena van Baal. (SPK)