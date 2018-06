Infosessie 'SOS, mijn kind op de fiets! Veilig & vlot door Tremelo' 05 juni 2018

02u35 0

De dienst Mobiliteit van de gemeente Tremelo houdt op maandag 11 juni een infosessie met als titel 'SOS, mijn kind op de fiets! Veilig & vlot door Tremelo'. Fietsen in het verkeer met kinderen blijft voor heel wat (groot)ouders van kinderen uit het basis- en kleuteronderwijs een uitdaging. Tijdens de infosessie krijgen ze de nodige tips om veilig samen met hun (klein)kind naar school te stappen of te fietsen. De infosessie is gratis. Ze vindt plaats in het gemeentehuis langs de Veldonkstraat 1, begint om 19.30 uur en duurt anderhalf uur. Inschrijven is gezien het beperkte aantal plaatsen noodzakelijk en kan via mobiliteit@tremelo.be en 016/52.54.55. (SPK)