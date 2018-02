Infoavond riolerings- en wegeniswerken 13 februari 2018

Begin maart starten in het centrum van Baal (Tremelo) de voorbereidende werkzaamheden van de nutsmaatschappijen voor grootschalige riolerings- en wegeniswerken. Op maandag 26 februari is er nog een laatste informatievergadering over de start van de werken, de concrete timing en fasering. Alle geïnteresseerden zijn daarvoor welkom in de parochiezaal van Baal. Aanvang om 19 uur. In april zullen de eigenlijke werken dan aanvatten. Het project omvat de vernieuwing van de riolering, nutsvoorzieningen en wegenis van de Pastoriestraat, Beulkensstraat, Van Holestraat en een deel van de C. Huysmansstraat. (SPK)