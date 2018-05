Infoavond 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' 17 mei 2018

Interleuven, de vzw Bedevaartsoord O.L.V. van Scherpenheuvel en IGO willen met het project 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' het netwerk van oude bedevaartswegen naar het bedevaartsoord reconstrueren. Ook de oude pelgrimsweg vanuit Tremelo wil men, met de hulp van een aantal partners en geïnteresseerde burgers, opnieuw in kaart brengen en documenteren met bijhorende erfgoedobjecten als bedevaartvaantjes en medailles. Daarom is er op maandag 28 mei een infoavond in het gemeentehuis van Tremelo. Wie zijn steentje aan het participatieproject wil bijdragen, maar ook alle andere geïnteresseerden die de streek beter willen leren kennen, zijn die avond van harte welkom om 20 uur. Meer info: nina.van.meerbeeck@interleuven.be of 016/28.42.27.





(SPK)