Infoavond 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' in Ninde 18 mei 2018

De infoavond 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' die Interleuven, de vzw Bedevaartsoord O.L.V. van Scherpenheuvel en IGO op maandag 28 mei in Tremelo houden, vindt niet plaats in het gemeentehuis, zoals eerder gemeld, maar wel in de parochiezaal van het gehucht Ninde. Iedereen die wil helpen om het netwerk van oude bedevaartswegen vanuit de regio naar het bedevaartsoord te reconstrueren, is daar langs de Pater Damiaanstraat welkom vanaf 20 uur. Meer info: nina.van.meerbeeck@interleuven.be of 016/28.42.27. (SPK)