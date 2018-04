Infoavond 'Als kleine kinderen groot worden' 13 april 2018

02u38 0

De alcohol- en drugpreventiedienst van Tremelo houdt op dinsdag 17 april de infoavond 'Als kleine kinderen groot worden'. De vorming is gericht op ouders van tieners tussen 10 en 15 jaar en heeft tot doel tabak-, alcohol-, druggebruik en overmatig gamegedrag te voorkomen, of uit te stellen.





De infoavond met voorbeelden, filmpjes en tips vindt plaats in het gemeentehuis van Tremelo en begint om 19.30 uur. De deelname is gratis. (SPK)