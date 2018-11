Inbrekers viseren Tremelo ADPW

21 november 2018

13u45 0

Dinsdagavond werden er heel wat inbraken vastgesteld in Tremelo. De bewoners van een huis van de Betekomsestraat stelden omstreeks 19 uur vast dat er bij hen was ingebroken. Iets later stelden ook bewoners van een huis in de De Vadderlaan een inbraak vast. Omstreeks 20.45 uur stelden ook bewoners van Rozendal vast dat er bij hen was ingebroken. Daarna kwam er verschillende meldingen binnen van de Multifloralaan en het Vondelpark. Ook in de Vakenstraat in Rotselaar probeerden inbrekers hun slag te slaan. Het is vooralsnog onduidelijk wat de dieven allemaal hebben meegenomen en om wie het gaat. De politie onderzoekt de zaak.