Inbrekers moeten vluchten 11 april 2018

De bewoners van een huis in de Domstraat in Tremelo stelden vast dat er bij hen werd ingebroken. De dieven konden geld, een laptop en een spelconsole meenemen. In een andere woning in diezelfde Domstraat kon een bewoner de dieven verjagen uit zijn woning. De dieven sloegen op de vlucht en konden ontkomen.





(ADPW)